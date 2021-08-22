Андрей Шевченко 1 августа попрощался со сборной Украины.

Андрей Шевченко, который 1 августа покинул сборную Украины, рассказал о своих планах.

Об этом Шевченко сказал в программе "Великий футбол".

"Мы не рассматривали никаких вариантов со стороны клубов до окончания контракта с УАФ", - подчеркнул Шевченко.

Он сообщил, что сейчас планирует уделить время "возможности поездить по другим клубам, посмотреть, пообщаться с другими тренерами": "Я и мой штаб, наверно, повысим наше внимание в этом направлении".

По словам тренера, в будущем он готов тренировать как клуб, так и сборную:

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"Посмотрим, какие будут варианты. Мне интересен проект. Всегда интересно работать с командой, у которой есть амбиции. Это может быть или клуб, или сборная. Мы рассматриваем разные варианты".

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.

Автор: Антон Дударь