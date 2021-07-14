Ярослав Ракицкий заявил, что у него были некие "объективные причины", чтобы не петь гимн Украины.

Экс-футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий, в данное время играющий за "Зенит", заявил, что хотел бы и дальше выступать за сборную Украины.

Об этом он сказал в интервью "Чемпионату".

"Я всегда ждал вызова. Но Андрей Шевченко с Андреем Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне все равно, что они думают".

Он ответил на вопрос о том, больно ли ему в глубине души:

"Да. Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил. Давай потихоньку эту тему закрывать".

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Также Ракицкий сказал, что Андрей Шевченко ни разу не выходил с ним на связь и что ему "обидно".

"Но я понимаю, что случилось. Все шло от руководителей федерации. Они наговорили всем, в том числе и Шевченко. Меня не включили несколько раз в список. И я подумал, зачем мне ждать вызова дальше? Лучше уйду сам", - подытожил Ракицкий.

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Автор: Антон Дударь