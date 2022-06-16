Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мыслями по поводу нападающего Килиана Мбаппе, который продлил контракт с ПСЖ вместо перехода в испанский клуб.
По мнению Переса, на решение Мбаппе остаться в парижском клубе сильно повлиял президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Он предал не меня. Он говорил о своей мечте играть за "Реал", и это правда. В августе прошлого года ПСЖ не хотел его продавать. Мы ждали целый год, а он продолжал твердить то же самое. За 15 дней ситуация изменилась из-за политического давления и экономического фактора.
Он сделал самый простой выбор, и в итоге его мечта изменилась. Он очень молод, мы все подвержены давлению, но молодежь еще больше. Звонок президента Франции сильно повлиял на него, это абсолютно точно.
Подписать Мбаппе через три года? Я не знаю. За три года мы все можем облысеть, может случиться все, что угодно. Нынешний Мбаппе не тот Мбаппе, что был прежде. Мне не нужен игрок, который отказывается участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной. Я думал, у него есть мечта, но иногда ее нельзя осуществить по внешним причинам", - приводит слова Переса Football Espana.
Напомним, в прошлом году "Реал" предлагал ПСЖ более 200 млн за Мбаппе, но французский клуб ответил отказом. Все ожидали, что форвард на правах свободного агента присоединится к мадридскому гранду этим летом, но он неожиданно решил остаться в ПСЖ, с которым подписал контракт до 2025 года.
Килиан Мбаппе: карьера
- Мбаппе является воспитанником ФК "Монако". Дебютировал за "монегасков" форвард в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов. Также отдал 16 ассистов.
- В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро.
- В этом сезоне чемпионата Франции Мбаппе сыграл 35 матчей, забил 28 мячей и отдал 19 голевых передач.
- За карьеру в ПСЖ Килиан сыграл 216 игр, в которых отличился 170 забитыми голами и 88 результативными передачами.
- За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 57 матчей и забил 27 голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году.