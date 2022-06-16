На решение Мбаппе остаться в ПСЖ повлиял президент Франции.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мыслями по поводу нападающего Килиана Мбаппе, который продлил контракт с ПСЖ вместо перехода в испанский клуб.

По мнению Переса, на решение Мбаппе остаться в парижском клубе сильно повлиял президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Он предал не меня. Он говорил о своей мечте играть за "Реал", и это правда. В августе прошлого года ПСЖ не хотел его продавать. Мы ждали целый год, а он продолжал твердить то же самое. За 15 дней ситуация изменилась из-за политического давления и экономического фактора.

Он сделал самый простой выбор, и в итоге его мечта изменилась. Он очень молод, мы все подвержены давлению, но молодежь еще больше. Звонок президента Франции сильно повлиял на него, это абсолютно точно.

Подписать Мбаппе через три года? Я не знаю. За три года мы все можем облысеть, может случиться все, что угодно. Нынешний Мбаппе не тот Мбаппе, что был прежде. Мне не нужен игрок, который отказывается участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной. Я думал, у него есть мечта, но иногда ее нельзя осуществить по внешним причинам", - приводит слова Переса Football Espana.

Напомним, в прошлом году "Реал" предлагал ПСЖ более 200 млн за Мбаппе, но французский клуб ответил отказом. Все ожидали, что форвард на правах свободного агента присоединится к мадридскому гранду этим летом, но он неожиданно решил остаться в ПСЖ, с которым подписал контракт до 2025 года.

Килиан Мбаппе: карьера