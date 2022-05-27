Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился мнением о предстоящем матче против сборной Украины в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Капитан шотландской команды признался, что болел бы за команду Александра Петракова, если бы украинцы играли с кем-либо другим.
"Когда ты смотришь на это вторжение России в Украину - это ужасно. Невозможно оставлять это без внимания, но нам нужно пытаться отвлечься от этого.
Мы будем все такими же участливыми до и после матча против Украины, но в течение этих 90 минут, или 120 минут или сколько это займет, мы должны быть готовы бороться за наши мечты. Я не могу себе представить, через что они проходят, но мы должны быть готовы сражаться. Как игроки мы хотим играть на чемпионате мира.
Наверняка каждый в мире хочет, чтобы Украина победила. Если бы у них был какой-то другой соперник, то я бы тоже хотел, чтобы они победили.
Но, к сожалению, они играют против нашей страны. И мы должны стоять на их пути. Мы знаем, что они готовы к этому, и мы тоже должны быть готовы. Они будут переполнены эмоциями. Важно, чтобы мы устроили событие, чтобы наши фанаты создали атмосферу поддержки, такую громкую, как всегда на Хэмпдене. Если мы сделаем это, то это подарит нам самые лучшие из возможных шансов на то, чтобы попытаться достичь нашей мечты", - сказал Робертсон в комментарии BBC.
Напомним, бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил перспективы подопечных Александра Петракова в игре против сборной Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Сборная Украины: официальные игры в июне
- 1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.
- Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.