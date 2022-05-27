Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от поединка со сборной Украины.

Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился мнением о предстоящем матче против сборной Украины в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Капитан шотландской команды признался, что болел бы за команду Александра Петракова, если бы украинцы играли с кем-либо другим.

"Когда ты смотришь на это вторжение России в Украину - это ужасно. Невозможно оставлять это без внимания, но нам нужно пытаться отвлечься от этого.

Мы будем все такими же участливыми до и после матча против Украины, но в течение этих 90 минут, или 120 минут или сколько это займет, мы должны быть готовы бороться за наши мечты. Я не могу себе представить, через что они проходят, но мы должны быть готовы сражаться. Как игроки мы хотим играть на чемпионате мира.

Наверняка каждый в мире хочет, чтобы Украина победила. Если бы у них был какой-то другой соперник, то я бы тоже хотел, чтобы они победили.

Но, к сожалению, они играют против нашей страны. И мы должны стоять на их пути. Мы знаем, что они готовы к этому, и мы тоже должны быть готовы. Они будут переполнены эмоциями. Важно, чтобы мы устроили событие, чтобы наши фанаты создали атмосферу поддержки, такую ​​громкую, как всегда на Хэмпдене. Если мы сделаем это, то это подарит нам самые лучшие из возможных шансов на то, чтобы попытаться достичь нашей мечты", - сказал Робертсон в комментарии BBC.

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил перспективы подопечных Александра Петракова в игре против сборной Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

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