Сборная Украины проведет двусторонку 26 мая, это будет последняя практика перед игрой с Шотландией.

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил перспективы подопечных Александра Петракова в игре против сборной Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Легендарный экс-игрок "Динамо", который имеет опыт игры в Шотландии, отметил, что с шотландцами играть без должной физической подготовки будет крайне тяжело.

"То, что сборная Украины больше не проведет спаррингов, читалось. Сложно сейчас за короткий период найти достойного соперника.

В данном случае не остается ничего другого, как сыграть "двусторонку". Конечно, это очень плохо. Сезона нет, дефицит игровой практики огромный.

Я боюсь этого матча с шотландцами.

Я играл в Шотландии и знаю, как там сложно. Если там дрогнешь, пиши пропало. Несмотря на то, что шотландцы в последнее время значительно прибавили в игре с мячом, главными в противостоянии с ними станут хорошие кондиции, выдержка под сумасшедшим давлением. Надеюсь, сборной Украины хватит духа, чтобы не дрогнуть", - приводит слова Буряка Footboom.

Напомним, накануне стало известно, что УАФ так и не смогла найти ни одного соперника, чтобы провести контрольные матчи перед игрой против Шотландии. Ранее в УАФ заявляли, что в конце мая сборная Украины проведет два спарринга против команд из Африки, однако позже заявили, что эти спарринги не удалось организовать по разным причинам.

Отмечается, что УАФ предлагала Петракову других соперников для спаррингов, но тренер сборной Украины отказался от товарищеских матчей, потому что у сборной уже был сформирован график.

Таким образом, 26 мая сборная Украины проведет двусторонку, это будет последняя практика перед июньскими официальными поединками.

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

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