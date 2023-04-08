"Севилья" упустила победу против "Сельты", пропустив дважды в концовке игре.

В пятницу, 7 апреля, состялся поединок 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Севилья" встречалась с "Сельтой".

Игра проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счетом 2:2.

На 19-й минуте матча "Севилья" осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален полузащитник Папа Гуйе. Однако это не помешало хозяевам поля открыть счет в матче - на 43-й минуте с передачи Сусо забил Юссеф Эн-Несири.

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В концовке второго тайма Акунья, казалось, поставил точку в игре. Чемпион мира 2022 года забил фантастический гол пушечным ударом с дальней дистанции и удвоил преимущество своей команды.

Но, на последних минутах игры футболистам "Сельты" удалось совершить камбэк и уйти от поражения. Сначала точным ударом отметился Мигель Родригес на 89-й минуте. А в компенсированное время Гонсало Пасьенса сравнял счет в игре.

Добавим, что на 90+5-й минуте "Севилья" потеряла еще одного футболиста - прямую красную карточку получил автор забитого гола Акунья.

"Севилья" - "Сельта" - 2:2

Голы: Эн-Несири, 43, Акунья, 81 - Мигель Родригес, 89, Гонсалу Пасьенсия, 90+3

Обзор матча (гол Акуньи на 2:21):

"Севилья" набрала 32 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Сельта" с 36 баллами идет на 9-й позиции.

В следующем туре Ла Лиги "Севилья" сыграет против "Валенсии" (16 апреля), а "Сельта" померяется силами с "Мальоркой" (17 апреля).

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