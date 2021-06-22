Главный тренер "Динамо" поделился своим мнением об игре украинской сборной.

Главный тренер киевского "Динамо", румынский специалист Мирча Луческу высказал свое мнение о поражении сборной Украины в матче 3-го тура Евро-2020 против Австрии.

Луческу наблюдал за игрой с трибун стадиона в Бухаресте, а после матча дал комментарий порталу as.ro.

"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что сборная Украины вышла на поле уверенной в том, что без проблем сможет завершить матч вничью. Игроки были слишком расслабленны и несерьезны во владении мячом, чем и воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более целенаправленными во всем, что делали. Они заслужили победу", - сказал Луческу.

"Для меня сегодняшний матч необъясним. Уверен, что не стал бы играть так, потому что в футболе возможно все. Я не говорю о Шевченко, просто о матче", - отметил румынский тренер.

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Украина - Австрия: итоги матча

Сборная Украины проиграла австрийцам со счетом 0:1 и потеряла второе место в группе С.

По итогам 3-го тура с 3 набранными очками Украина заняла третье место в группе. Теперь выйти в плей-офф "желто-синие" могут только в том случае, если попадут в число четырех лучших команд среди тех, которые займут третьи места.

В то же время сборная Австрии набрала 6 очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала австрийцы сыграют с Италией.

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Автор: Антон Дударь