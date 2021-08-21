Вячеслав Шевчук сожалеет о том, что сел за руль в нетрезвом состоянии.

Бывший основной левый защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал скандальный случай с полицией, когда правоохранительные органы его в мае этого года поймали пьяным за рулем.

Шевчук рассказал о своем поступке в интервью для BurBuzz.

"Я люблю выпить вино красное или пиво на разлив холодное. Выпиваю несколько бокалов - и мне гаплык. После вечеринки по случаю 85-летия "Шахтера" не знаю, что со мной произошло. Сел за руль и поехал", - сказал Шевчук.

"Это не украшает любого мужчину, так нельзя делать. Я очень жестко к этому отношусь. На следующий день принес извинения общественности в соцсетях. Не может человек сесть за руль в таком состоянии. Для меня это был шок. До сих пор не могу понять, что случилось. Слава богу, что никто не пострадал! Больше не хочу особо вспоминать об этом. "Кринжово" себя чувствую. Это очень большой урок для меня", - добавил экс-футболист.

Напомним, что Вячеслав покинул работу на телевидении после скандала с полицейскими.

Вячеслав Шевчук: карьера футболиста и тренера

42-летний экс-защитник сделал себе имя и прекрасную репутацию игрока с бойцовским характером в донецком "Шахтере". Шевчук защищал цвета "горняков" с 2005 по 2016 год.

С дончанами он 7 раз становился чемпионом Украины, а также 5 раз брал Кубок страны. Более того, в его активе три Суперкубка Украины и победа в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009.

Шевчук попробовал себя тренером, но долго не продержался. В сезоне 2018/19 он возглавлял "Олимпик", а затем вернулся работать экспертом на телевидение.

Автор: Артем Будрин