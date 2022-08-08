Роберт Левандовски забил дебютный гол за "Барселону".

В воскресенье, 7 августа, в рамках финала Кубка Гампера "Барселона" принимала мексиканский клуб "УНАМ Пумас". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

С первых минут встречи каталонская команда доминировала, что привело к ее итоговой победе - 6:0.

Этот матч стал бенефисом Роберта Левандовски. Поляк еще в первом тайме забил свой дебютный гол за "Барселону" и отдал два изысканных ассиста.

Также голы в составе "Барселоны" забили футболисты Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Педри, который оформил дубль в этой встрече.

По итогам игры лучшим футболистом финала был признан Роберт Левандовски.

"Барселона" - "УНАМ Пумас" - 6:0

Голы: Левандовски, 3, Педри, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, де Йонг, 84

Обзор матча:

Напомним, новый сезон чемпионата Испании по футболу стартует 12 августа. В матче первого тура испанского первенства "Барселона" дома сыграет с "Райо Вальекано". Встреча команд состоится 13 августа.

Действующим чемпионом Испании является мадридский "Реал".

Кубок Гампера: что нужно знать

Кубок Гампера - футбольный товарищеский турнир, ежегодно организуемый футбольным клубом "Барселона".

Считается одним из самых старых товарищеских турниров.

Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента "Барселоны" Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя "Барселоны" Жоана Гампера.

Чаще других этот трофей выигрывала каталонская "Барселона" - 46 раз.

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