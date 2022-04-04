Вячеслав Грозный поделился своим мнением о возвращении Ракицкого в сборную Украины.

Бывший главный тренер "Днепра" и запорожского "Металлурга" Вячеслав Грозный заявил, что хочет видет в составе национальной сборной Украины Ярослава Ракицкого, который после начала войны расторг контракт с "Зенитом" и покинул Россию.

Известный тренер считает Ракицкого патриотом и одним из лучших украинских защитников, поэтому ожидает его вызова в ряды национальной команды.

"Могу сказать, что отношусь к Ракицкому с большим уважением. Я всегда о нем говорил, как об одном из лучших защитников украинского футбола. Человек, который расторг контракт с Газпром-клубом и четко выразил свою позицию, - патриот.

Куда перейдет Ракицкий? Думаю, его агент постарается подыскать вариант в Турции. Для Ракицкого это будет хорошей игровой практикой, как для защитника, потому что уровень нападающих в Турции очень высок.

В сложившейся ситуации, думаю, Ракицкого вызовут в сборную Украины на стыковые матчи. Я считаю, это будет правильным решением и по-человечески, и по уровню профессионализма. Будет ли он играть в стартовом составе, это уже решать Петракову и его тренерскому штабу", - приводит слова Грозного FanDay.

Добавим, что Ярослав Ракицкий после ухода из российского "Зенита" поддерживает форму с харьковским "Металлистом" в Турции. Он даже принял участие в товарищеском матче харьковчан против турецкого "Истамбула".

Ярослав Ракицкий: переход в "Зенит" и завершение карьеры в сборной

Ярослав Ракицкий перешел в российский клуб в январе 2019 года из "Шахтера".

После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.

Всего в "сине-желтой" футболке Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 гола.

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