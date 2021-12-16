Игорь Леонов покинул "Минай", который возглавлял с 9 октября.

Футбольный клуб "Минай" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Игорем Леоновым.

Об этом сообщил официальный сайт "Миная".

Сообщается, что данное решение приняло руководство "Миная", но контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

"Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол и только судьба невезения привела к отсутствию побед и большего числа очков за этот период. У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такого результата. Но нынешняя турнирная ситуация требует соответствующих мер по улучшению ситуации", - говорится в заявлении клуба.

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Отметим, что это уже вторая тренерская перестановка в "Минае" в этом сезоне. В октябре с поста главного тренера клуба был уволен Василий Кобин.

"Минай": результаты под руководством Леонова

54-летний Леонов возглавлял "Минай" с 9 октября.

Под его руководством команда провела 9 матчей: 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Осеннюю часть сезона "Минай" завершил на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ. На этой же позиции команда находилась, когда Леонов ее принял.

Автор: Антон Дударь