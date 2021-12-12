В заключительном матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Минай".
"Колос" пропустил в дебюте матча, но в концовке сумел не только отыграться, но еще и вырвать победу.
Эта победа позволила "Колосу" набрать 24 очка и подняться на восьмое место в УПЛ. "Минай", у которого 10 очков, идет 15-м.
"Колос" - "Минай" - 2:1
Голы: Милько, 88 (с пенальти), Черноморец, 90 - Вишневский, 11
"Колос": Волынец, Ром, Петров, Черноморец, Золотов, Ильин, Богданов (Костышин, 77), Милько, Сантос, Лысенко (Нуриев, 55), Сичинава (Ренан Абнер, 64)
"Минай": Пеньков, Гончар (Векляк, 25), Горин, Матич, Кныш, Месхи, Петрусенко, Мякушко, Кулиев (Кобак, 83), Коваленко (Байдал, 83), Вишневский (Селезнев, 62)
Предупреждения: Ильин - Горин, Месхи, Кулиев, Коваленко, Кныш
Видеообзор матча
1-й тайм
Голы "Колоса"
Украинская Премьер-лига: 18-й тур
- Поединки 18-го тура УПЛ проходили с 10 по 12 декабря.
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