Роман Яремчук не сыграет в матче Лиги наций с Ирландией.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о кадровых проблемах национальной команды накануне матча против Ирландии в рамках группового этапа Лиги наций.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Ирландия.

Наставник нашей сборной рассказал, что многие футболисты получили повреждения, а некоторые заболели.

"У Романа Яремчука голеностоп - будем делать МРТ. Посмотрим, что у него на самом деле.

У Зубкова поднялась температура. Сейчас Саша не будет на тренировке перед матчем.

Соболь с Поповым столкнулись на тренировке. Они поехали зашивать головы. У Соболя фингал под глазом. Красивее стал.

Ярмоленко будет тренироваться, он сам попросил. Он - капитан команды.

У Малиновского тоже была температура. Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Так что вся команда переболела. Скажем да, все хорошо. Попов и Соболь тоже будут тренироваться", - приводит слова Петракова УАФ.

Кадры с тренировки сборной Украины накануне игры с Ирландией

Позже была опубликована заявка сборной Украины на матч против Ирлнадии.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Даниил Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Александр Зубков.

Нападающие: Даниил Сикан, Артем Довбик.

В заявку вошли все футболисты, которые сейчас находятся в расположении украинской национальной команды, за исключением Роман Яремчука, а также Александра Пихаленка.

Таким образом, в атаке Петраков может рассчитывать только на Довбика и Сикана. Ожидается, что в старте выйдет именно Артем Довбик, поскольку его габариты помогут ему бороться с высокими защитниками сборной Ирландии.

Напомним, матч Украина - Ирландия состоится во вторник, 14 июня, в Лодзи на стадионе ЛКС. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

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