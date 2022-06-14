Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о кадровых проблемах национальной команды накануне матча против Ирландии в рамках группового этапа Лиги наций.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Ирландия.
Наставник нашей сборной рассказал, что многие футболисты получили повреждения, а некоторые заболели.
"У Романа Яремчука голеностоп - будем делать МРТ. Посмотрим, что у него на самом деле.
У Зубкова поднялась температура. Сейчас Саша не будет на тренировке перед матчем.
Соболь с Поповым столкнулись на тренировке. Они поехали зашивать головы. У Соболя фингал под глазом. Красивее стал.
Ярмоленко будет тренироваться, он сам попросил. Он - капитан команды.
У Малиновского тоже была температура. Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Так что вся команда переболела. Скажем да, все хорошо. Попов и Соболь тоже будут тренироваться", - приводит слова Петракова УАФ.
Кадры с тренировки сборной Украины накануне игры с Ирландией
Позже была опубликована заявка сборной Украины на матч против Ирлнадии.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Александр Караваев, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Даниил Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Александр Зубков.
Нападающие: Даниил Сикан, Артем Довбик.
В заявку вошли все футболисты, которые сейчас находятся в расположении украинской национальной команды, за исключением Роман Яремчука, а также Александра Пихаленка.
Таким образом, в атаке Петраков может рассчитывать только на Довбика и Сикана. Ожидается, что в старте выйдет именно Артем Довбик, поскольку его габариты помогут ему бороться с высокими защитниками сборной Ирландии.
Напомним, матч Украина - Ирландия состоится во вторник, 14 июня, в Лодзи на стадионе ЛКС. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.