Артем Довбик забил победный гол / фото REUTERS
Сборная Украины добыла историческую победу на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко смогла одолеть Швецию со счетом 2:1. Таким образом, впервые в истории украинцы сыграют в 1/4 финала чемпионата Европы.
За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.
Болельщики активно обсуждают успех украинской сборной в сети. Собрали самые яркие комментарии.
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Швеция - Украина: итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка - 9,0).
- В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.
- Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.
- Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.
- Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.
- Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста).
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