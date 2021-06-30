Украинские болельщики обезумели от счастья.

Сборная Украины добыла историческую победу на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко смогла одолеть Швецию со счетом 2:1. Таким образом, впервые в истории украинцы сыграют в 1/4 финала чемпионата Европы.

За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

Болельщики активно обсуждают успех украинской сборной в сети. Собрали самые яркие комментарии.

Швеция - Украина: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка - 9,0).

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста).

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Автор: Артем Будрин