Алиев считает, что это личное дело каждого.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев высказался относительно своей позиции в вопросе языка.

В своем Instagram бывший хавбек заявил, что каждый должен сам выбирать, на каком языке говорить.

"Вы меня все спрашиваете, почему я говорю по-русски. Потому что я всегда говорил и буду говорить по-русски. Это личное дело каждого. Вы видите, мне очень тяжело (Алиев до этого момента пытался говорить на украинском, – ред.). Я разговаривал, разговариваю и буду говорить по-русски. Да, как мне удобно. Я думаю, вы меня поняли", - передает слова футболиста Obozrevatel.

Отметим, что Алиев является уроженцем российского Хабаровска. Первые 12 лет он прожил на Дальнем Востоке, а затем его семья перебралась ближе к Москве. В возрасте 14 лет Алиева пригласили в академию киевского "Динамо", где он стал футболистом.

Во время профессиональной карьеры Алиев выступал в составах киевского "Динамо", московского "Локомотива", "Днепра", "Анжи" из Махачкалы и других клубов. Также в его активе шесть голов и восемь ассистов в 28 матчах за сборную Украины.

Последним профессиональным клубом Алиева был "Тобол" из Казахстана. Полузащитник покинул его в 2016-м году, после чего выступал еще на любительском уровне в украинских командах. Завершил карьеру в конце 2020-го года.

В начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го года Александр вступил в территориальную оборону города Киева.

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