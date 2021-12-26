Нападающий сборной Украины рассказал курьезную историю о Марлосе.

Форвард "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик вспомнил о проколах бывшего футболиста донецкого "Шахтера" Марлоса в расположении национальной команды.

В интервью YouTube-каналу BurBuzz Довбик рассказал, как Марлос проспал фотосессию сборной Украины.

"На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит.

Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто", – сказал Довбик.

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