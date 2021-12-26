Форвард "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик вспомнил о проколах бывшего футболиста донецкого "Шахтера" Марлоса в расположении национальной команды.
В интервью YouTube-каналу BurBuzz Довбик рассказал, как Марлос проспал фотосессию сборной Украины.
"На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит.
Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто", – сказал Довбик.
Читайте такжеЭкс-капитан киевского Динамо объяснил, почему не играет уже полгодаНапомним, Артем Довбик рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеру.
Марлос: карьера в Украине
- Марлос выступал в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".
- Вместе с "Шахтером" Марлос по 4 раза выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
- 28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.
- Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
- Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.