В УПЛ согласились перенести три матча чемпионата, чтобы сборная Украины получила больше времени на подготовку.

Руководство украинской футбольной Премьер-лиги решило перенести несколько матчей 22-го тура, базовой датой которого значится суббота, 19 марта 2022 года.

Как сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий, Петраков попросил сыграть три матча первенства раньше, что сборная Украины смогла получить больше времени на подготовку к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Сейчас речь идет о 22-м туре - как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022. Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.

Читайте такжеСборная Украины получила соперников в Лиге наций УЕФАЕго просьба была обусловлена тремя матчами: "Днепр-1" – "Шахтер", "Металлист 1925" – "Динамо" и "Десна" – "Ворскла". Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.

Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами. Игры будут проведены в среду-четверг", - сказал Дикий в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, 22-й тур УПЛ изначально должен пройти с 18 по 21 марта, а 24 марта сборная Украины в гостях должна сыграть против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022