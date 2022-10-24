Франк Рибери признался, что не хотел завершать карьеру в этом сезоне.

Легендарный экс-футболист мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Франции Франк Рибери, который накануне объявил о завершении карьеры, признался, что заставило его принять такое решение.

39-летний француз отметил, что хотел и дальше продолжать играть, однако ему не позволили продолжить выступления проблемы со здоровьем.

"Несколько недель назад был в Мюнхене, искал рекомендации врача. Думал, может быть, удастся найти решение. Но мне понадобится операция, чтобы вести хотя бы привычную жизнь. Три месяца назад чувствовал себя отлично, а потом в июле у меня впервые заболело колено. В первом матче сезона против "Ромы" играл несмотря на боль.

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Я не хрупкий, но после того матча три дня не мог ходить. Врачи сказали, что все очень серьезно. Не мог поверить, что меня заставили прекратить играть. Я хотел сам решить, когда завершить карьеру", - приводит слова Рибери издание Bild.

Напомним, в этом сезоне Франк Рибери выступал в составе итальянской "Салернитаны". Отмечается, что после завершения карьеры французу был предложена должность в структуре клуба.

Франк Рибери: карьера и достижения

Рибери с 2005 по 2007 год играл за "Олимпик Марсель", после чего перебрался в мюнхенскую "Баварию".

В стане немецкого гранда Рибери стал легендой. В период с 2007 по 2019 год Франк 9 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии, а также в сезоне 2012/13 помог "Баварии" оформить требл.

В 2013 году после победы в Лиге чемпионов Рибери был номинирован на награду "Золотой мяч". Звездный француз занял третье место в голосовании, пропустив вперед лишь Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В 2006 году Рибери стал вице-чемпионом мира в составе сборной Франции. Всего у Франка 81 матч в футболке "Ле Блю".

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