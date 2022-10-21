В 2013 году после победы в Лиге чемпионов Рибери был очень близок к завоеванию награды "Золотой мяч".

Бывший лидер мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери объявил о завершении карьеры.

"Мяч останавливается. Чувства внутри меня - нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", - написал Рибери в своем Twitter.

В этом сезоне 39-летний игрок выступал за итальянскую "Салернитану". Французу уже подготовили должность в структуре клуба.

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Летом 2019 года Рибери покинул "Баварию" и присоединился к "Фиорентине". В сентябре 2021 года Франк стал игроком "Салернитаны", где и завершил карьеру.

Франк Рибери: карьера и достижения