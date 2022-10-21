Бывший лидер мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери объявил о завершении карьеры.
"Мяч останавливается. Чувства внутри меня - нет. Спасибо всем за это замечательное приключение", - написал Рибери в своем Twitter.
В этом сезоне 39-летний игрок выступал за итальянскую "Салернитану". Французу уже подготовили должность в структуре клуба.
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Летом 2019 года Рибери покинул "Баварию" и присоединился к "Фиорентине". В сентябре 2021 года Франк стал игроком "Салернитаны", где и завершил карьеру.
Франк Рибери объявил о завершении карьеры
Франк Рибери: карьера и достижения
- Рибери с 2005 по 2007 год играл за "Олимпик Марсель", после чего перебрался в мюнхенскую "Баварию".
- В стане немецкого гранда Рибери стал легендой. В период с 2007 по 2019 год Франк 9 раз становился чемпионом Германии, 6 раз выигрывал Кубок Германии, а также в сезоне 2012/13 помог "Баварии" оформить требл.
- В 2013 году после победы в Лиге чемпионов Рибери был номинирован на награду "Золотой мяч". Звездный француз занял третье место в голосовании, пропустив вперед лишь Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
- В 2006 году Рибери стал вице-чемпионом мира в составе сборной Франции. Всего у Франка 81 матч в футболке "Ле Блю".