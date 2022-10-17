Наставник "Динамо" прокомментировал результат встречи с "Шахтером" в 7-м туре УПЛ.

В воскресенье, 16 октября, в центральном поединке 7-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:1.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу высказался о причинах провала киевлян в противостоянии с "горняками".

"Шахтер" заслужил эту победу, которая состоялась на фоне наших невероятных ошибок. "Шахтер" выглядел свежее, играл на других скоростях. Мы не могли подняться на этот уровень скорости, уступали в этом компоненте сопернику. Видео дня

Игра была равной до определенного момента, пока мы не упустили соперника на угловом, когда пропустили первый гол. Подобное повторилось при другом угловом и в эпизоде с пенальти. Отсутствие концентрации внимания при стандартах позволило сопернику забить мяч и заработать пенальти. Нещерет – молодец, что вытащил этот мяч.

Все эти ошибки, за которые нас наказал соперник, для меня недопустимы. Непонятно, как Забарный мог так обработать мяч. Ничего опасного эпизод не предвещал, нужно было сыграть просто, а он отпустил мяч. Наверное, арбитры могли ограничиться и желтой карточкой, потому что, кажется, еще один наш игрок находился чуть ниже. Но соперник использовал свой шанс, и наш игрок был удален", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Добавим, что "Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ с двух поражений: "Днепр-1" (0:3), "Заря" (2:3). Затем команда Луческу одержала три подряд "сухие" победы: "Львов" (1:0), "Минай" (1:0), "Рух" (3:0) и в последней игре уступила "Шахтеру" (1:3).

На данный момент "Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав девять очков в шести матчах.

В следующем туре "Динамо" сыграет с харьковским "Металлистом". Матч запланирован на 20 октября. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

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