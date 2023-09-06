Сборная Нидерландов на мундиале в Катаре уступила Аргентине в 1/4 финала.

Бывший главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился своим мнением касательно победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 по футболу, который проходил в Катаре.

Нидерландский специалист заявил, что победа Лионеля Месси и компании на мундиале была спланирована заранее.

"Я не хочу много говорить об этом. Когда вы видите, как Аргентина забивает голы, и как мы забивали голы, и как некоторые аргентинские игроки переходили черту и не были наказаны, то я думаю, что это все было спланировано. Я имею в виду все то, что говорю. Месси должен был стать чемпионом мира? Да, я так думаю", - приводит слова Луи ван Гала издание NOS.

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Напомним, на мундиале в Катаре сборная Нидерландов под руководством Луи ван Гала дошла до четвертьфинала, где проиграла национальной команде Аргентины в серии пенальти. После ЧМ-2022 легендарный тренер покинул пост главного тренера "оранье", на его место был назначен Рональд Куман.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 3:3. По итогам мундиаля Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.

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