Курьез произошел в матче Первой лиги Украины.

Курьезный автогол был забит в матче Первой лиги Украины между командами ВПК-Агро и "Альянс".

В одном из эпизодов матча защитник ВПК-Агро Дмитрий Зозуля, отдал пас на своего голкипера Константина Махновского. Однако вратарь не сумел обработать мяч, пропустив его над ногой.

Этот гол стал третьим пропущенным в матче для ВПК-Агро. Команда проиграла со счетом 0:3.

Отметим, что "Альянс" занимает девятое место в таблице Первой лиги, набрав 4 очка в трех матчах. ВПК-Агро с 3 очками в четырех поединках занимает пятнадцатую позицию.

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Автор: Антон Дударь