Руслан Нещерет утверждает, что гол сборной Испании был отменен справедливо.

Во вторник, 27 июня, состоялся поединок 3-го тура группового этапа молодежного Евро-2023, в котором встречались сборные Испании и Украины.

В первом тайме этой игры при счете 0:0 случился спорный момент. Арбитр встречи отменил гол испанского полузащитника Рикельме, который забил после ошибки Руслана Нещерета.

Голкипер молодежной сборной Украины прокомментировал этот эпизод, отметив, что судья принял верное решение, поскольку испанский футболист в том эпизоде ударил его по руке.

"Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить тот мяч. Поэтому это был фол.

После этого он подошел ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: "Нет, я не цеплял его". Немного хитрый", - приводит слова Нещерета Суспильне Спорт.

Момент с незасчитанным голом сборной Испании:

Добавим, что встреча сборных Испании и Украины завершилась вничью - 2:2. "Сине-желтые" дважды по ходу матча вели в счете, но удержать преимущество не смогли.

Благодаря ничьей молодежная сборная Испании заняла первое место в группе В, опередив сборную Украины по разнице голов. Обе команды набрали по 7 очков и вышли в 1/4 финала молодежного Евро-2023.

Соперник подопечных Руслана Ротаня в 1/4 финала Евро-2023 определится 28 июня, когда будут сыграны матчи заключительного тура в группе D. Вероятно, "сине-желтые" встретятся со сборной Франции, которая после двух туров лидирует в группе D.

Напомним, финальная часть молодежного чемпионата Европы проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Три лучшие команды турнира, кроме Франции и Англии, получат путевки на Олимпиаду-2024.

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