Голкипер сборной России по футзалу Дмитрий Путилов признал, что его команда имела проблемы в поединке против Украины (3:2).

На предпоследней минуте противостояния Путилов отразил пенальти, который исполнял капитан сборной Украины Петр Шотурма.

"Если честно, еще не отошел от матча. Поздравляю болельщиков с победой, мы чувствовали поддержку. Я сам "наварил" этот пенальти, отдал неточный пас. Хорошо, что так все закончилось. Хорошая игра команды Украины, они играли плотно. Нам надо было постоянно держать концентрацию, ребята хорошо защищались", - сказал Путилов для "Матч ТВ".