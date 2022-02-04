Голкипер сборной России по футзалу Дмитрий Путилов признал, что его команда имела проблемы в поединке против Украины (3:2).
На предпоследней минуте противостояния Путилов отразил пенальти, который исполнял капитан сборной Украины Петр Шотурма.
"Если честно, еще не отошел от матча. Поздравляю болельщиков с победой, мы чувствовали поддержку. Я сам "наварил" этот пенальти, отдал неточный пас. Хорошо, что так все закончилось. Хорошая игра команды Украины, они играли плотно. Нам надо было постоянно держать концентрацию, ребята хорошо защищались", - сказал Путилов для "Матч ТВ".
Видео обзор поединка
Украина - Россия: как играли на этом турнире
- Сборная Украины на групповом этапе заняла второе место в квартете А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.
- Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.