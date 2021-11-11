Денис Бойко вернулся в Динамо в 2018 году / фото ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Денис Бойко сделал татуировку с эмблемой киевского клуба.
Этой новостью вратарь поделился на своей странице в Instagram.
Тату с буквой "Д" Бойко набил на ноге.
"Особенная татуировка для меня", - подписал снимок вратарь.
"Д - Динамо, Д - Днепр, Д - Дэн", "Очень красивое тату", "Прекрасно", - комментируют болельщики.
фото instagram.com/king_kong_71
Отметим, что Бойко является воспитанником "Динамо". Он пришел в киевский клуб в шестилетнем возрасте.
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Денис Бойко: карьера
- По ходу карьеры Бойко выступал за "Динамо", киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", турецкий "Бешикташ" и испанкую "Малагу", а в 2018 году вернулся в "Динамо".
- С "Динамо" Бойко один раз становился чемпионом Украины, дважды - обладателем Кубка страны, два раза выигрывал Суперкубок Украины. С "Днепром" вратарь доходил до финала Лиги Европы, а с "Бешикташем" стал чемпионом Турции.
- В составе сборной Украины Бойко провел семь матчей.