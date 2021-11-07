Киевский гранд попробует подписать игрока сборной Колумбии.

Действующий чемпион Украины киевское "Динамо" может усилить линию атаки футболистом аргентинского "Бока Хуниорс".

Как сообщает El Intransigente, украинский гранд проявляет предметный интерес к Себастьяну Вильи. Отмечается, что "бело-синие" уже сделали предложение аргентинскому гранду по 25-летнему вингеру.

"Бока Хуниорс" рассматривает вариант продажи Вильи, поскольку планирует вырученные за его трансфер деньги использовать на усиление состава в зимнее трансферное окно.

Читайте также70-летний футболист попал в Книгу рекордов УкраиныСебастьян Вилья защищает цвета "Боки" с 2018 года. Колумбиец сыграл 98 матчей за аргентинский клуб, в которых отметился 15 забитыми голами и 14 результативными передачами. В составе национальной сборной Колумбии Вилья сыграл четыре матча.

"Бока Хуниорс" является одним из наиболее титулованных и известных клубов планеты. Этот аргентинский гранд дал миру таких известных футболистов, как Габриэль Батистута, Родриго Паласио, Мартин Палермо, Хуан Роман Рикельме и кумира миллионов Диего Марадону.

Портал Трансфермаркт оценивает стоимость Вильи в 5,5 миллионов евро.

Напомним, в субботу, 6 ноября, в рамках украинской Премьер лиги "Динамо" сенсационно проиграло полтавской "Ворскле".

Динамо: результаты в сезоне

После 14-ти туров в УПЛ "Динамо" с 35 баллами в активе идет на первом месте в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов "бело-синие" заработали одно очко за 4 тура и занимают последнее место в своей группе. "Бавария" (12 очков) - первая, "Барселона" (6 очков) - вторая, "Бенфика" (4 очка) - третья.

Свой следующий матч "Динамо" Киев сыграет 19 ноября против "Черноморца" в рамках 15-го тура УПЛ.

Автор: Владимир Медяник