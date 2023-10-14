Криштиану Роналду в шестой раз в карьере может сыграть на чемпионате Европы.

В пятницу, 13 октября, сборная Португалии победила Словакию в рамках 7-го тура квалификации Евро-2024 по футболу и завоевала путевку на первенство континента.

Победу подопечным Роберто Мартинеса принесли два гола звездного нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

38-летний нападающий сборной Португалии в шестой раз в своей карьере квалифицировался на чемпионат Европы в составе национальной команды. Это является новым мировым рекордом.

Видео дня

Кроме того, если Роналду не травмируется и сможет выступить на ЧЕ-2024 по футболу, то он станет первым в истории футболистом, сыгравшим на шести Евро за свою карьеру.

Добавим, что в матче против Словакии Криштиану забил юбилейный 125-й гол в карьере за национальную сборную Португалии. Это абсолютный мировый рекорд.

Отметим, что сборная Португалии в рамках отбора на Евро-2024 по футболу выиграла семь из семи матчей и за три тура до финиша завоевала путевку в финальную часть континентального первенства.

В активе португальцев 21 набранное очко. На второй строчке в группе идет Словакия (13 очков), Люксембург (11 очков) - третий. Четвертая позиция у Боснии и Герцеговины (9 очков), Исландия пятая с 7 баллами. На последнем месте идет Лихтенштейн - 0 очков.

Вас также могут заинтересовать новости: