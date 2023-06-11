Пеп Гвардиола выиграл свой 35-й трофей в карьере.

В субботу, 10 июня, английский "Манчестер Сити" одержал победу в финале Лиги чемпионов над миланским "Интером".

Этот триумф позволил главному тренеру "горожан" Пепу Гвардиоле установить историческое достижение.

В сезоне-2022/2023 под руководством испанского тренера "Сити" завоевал золотой требл (победа в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов).

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Таким образом, Хосеп Гвардиола стал первым тренером, который выигрывал требл с двумя разными командами. Первый раз испанскому наставнику это удавалось с "Барселоной" в сезоне-2008/2009.

"Манчестер Сити" впервые в своей истории стал победителем главного европейского турнира. "Сити" стал второй английской командой в истории, которая выигрывала требл. Ранее такое достижение покорялось только "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона.

Также стоит отметить, что Гвардиола сравнялся с наставником киевского "Динамо" Мирчей Луческу по количеству трофеев. Испанский специалист за 14 лет карьеры завоевал 35 трофеев. Столько же титулов выиграл румынский специалист, который тренирует 42 года. Таким образом, Гвардиола и Луческу делят второе место по числу завоеванных трофеев.

Лидером по этому показателю является легендарный Алекс Фергюсон, который завоевал 49 трофеев за 39 лет тренерской карьеры.

После победы в финале Лиги чемпионов Пеп Гвардиола высказался о собственном наследии в истории футбола.

"Весь мир говорил, что мы не сможем этого сделать, что мы недостаточно хороши. Может быть, меня считали недостаточно способным. Мне казалось, что мы делаем великие дела.

Мне нравится Лига чемпионов за то, что она делает историю. Но теперь отдайте мне должное за пять выигранных титулов в АПЛ за шесть лет", - сказал Гвардиола.

Напомним, "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0 обыграл миланский "Интер". Победный гол в составе "горожан" забил испанский полузащитник Родри.

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