Это произошло в поединке испанской "Севильи" и австрийского "Зальцбурга".

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Севильей" и "Зальцбургом" арбитр Алексей Кульбаков из Беларуси назначил четыре пенальти за один тайм.

Как сообщает Squawka, подобное произошло впервые в истории Лиги чемпионов.

"Зальцбург" получил право пробить сразу три пенальти, но реализовать смог лишь одну попытку. Кариме Адейеме пробил мимо ворот, Лука Сучич своим первым шансом воспользовался, а затем подошел к мячу еще раз и ударил в штангу.

У "Севильи" с "точки" бил Иван Ракитич - он не сплоховал.

Четыре пенальти уложились в 41 минуту матча.

Встреча в итоге так и завершилась со счетом 1:1.

Видеообзор матча

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Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Антон Дударь