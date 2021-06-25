В команду прибыли голкипер Александр Рыбка, колумбийский форвард Брайан Риаскос, защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада.

В пятницу, 25 июня, в харьковском отеле Kharkiv Palace 5* прошла презентация четырех новичков возрожденного «Металлиста».

В команду прибыли голкипер Александр Рыбка, колумбийский форвард Брайан Риаскос, защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада, сообщается на сайте футбольного клуба.

Представил новых игроков президент «Металлиста» (2005–2012) Александр Ярославский.

«Ощущения сейчас у меня волнительные, потому что 9 лет я жил без футбола, без «Металлиста». Буквально пару дней назад читал материал об одном из боссов "Ювентуса" Джампьеро Бониперти. Так вот он на вопрос "Ювентус" — в вашем сердце?» ответил: «Ювентус» и есть мое сердце». Так я скажу, что «Металлист» — мое сердце.

Брайан Риаскос — великолепный нападающий, он принесет удовольствие болельщикам. Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными «шпилерам», после «Металлиста» который был в 2005–2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее.

Александр Рыбка — известный голкипер. Уверен, что он принесет команде славу, болельщикам — удовольствие от игры и сам получит удовольствие. В "Металлисте" все для этого есть. Почему известные игроки выбирают именно"Металлист"? Наверное, в нас что-то есть, так же как и в них. Вместе мы достигнем цели — играть в Лиге Европы», — поделился Ярославский.

Также он рассказал о ходе работ по восстановлению инфраструктуры «Металлиста»:

«Как я и обещал, мы вернули "Металлист", восстанавливаем инфраструктуру, трансферы — достойные. Мы "съели" Вторую лигу, справимся и с Первой, и уже приступим к "десерту" игры — Премьер-лиге. Процесс восстановления инфраструктуры "Металлиста" идет полным ходом. Сейчас специалисты работают с нашей Spidercam, к началу чемпионата она будет готова. Ремонтируем Северную трибуну, Западная трибуна в ужасном состоянии. Работают люди на 14 игровых полях детской футбольной академии, там уже в ноябре будут заниматься дети. Все, что можно было снести из прошлой жизни, мы снесли, сейчас все делаем новое и современное. Все сделаем идеально!

В данный момент идет новое структурирование собственности "Металлиста" и должное оформление документов. Мы все знаем ситуацию со спецконфискацией, когда ничего не было оформлено, как требовалось. Но процесс завершится, уверен, что скоро "Металлист" будет тренироваться на своей базе», — отметил Ярославский.

Новые игроки команды поделись своими впечатлениями о Харькове и пообещали болельщикам яркую игру.

«Мне позвонил Александр Николаевич (Кучер - УНИАН) и предложил играть в "Металлисте". Я посоветовался с семьей и принял данное предложение, ведь от него нельзя было отказаться», — рассказал Александр Рыбка.

Для Брайана Риаскоса харьковское лето оказалось очень жарким, но он говорит, что готов к играм, тем более что много читал о «Металлисте».

«Вопрос моего перехода в "Металлист" решился быстро, за несколько часов. Я благодарен всем, кто причастен к этому. Обещаю играть стабильно и выигрывать», — сказал Андрей Цуриков.

«Мы обсудили все вопросы с Александром Николаевичем, когда он позвонил. Он хотел видеть меня в команде, здесь меня ждали — это главное. Какие цели сегодня? Хочется как можно быстрее выйти в Премьер-лигу», — отметил Евгений Банада.

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Автор: Иван Бойко