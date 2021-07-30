Три клуба планируют продолжать развивать проект Суперлиги.

Испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус" выпустили новое совместное заявление касательно проекта Суперлиги, который провалился весной.

Заявление было выпущено после того, как Мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из своих турниров и потребовал отменить все дисциплинарные процессы в отношении этих клубов, а также снять штрафы с девяти других клубов, которые уже вышли из Суперлиги.

Клубы-основатели Суперлиги подчеркнули, что Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА и пригрозил организации штрафами, если решение не будет исполнено. Также сообщается, что суд Евросоюза рассмотрит дело и "изучит монополию УЕФА в европейском футболе".

"Наш долг - решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА назвал себя законодателем и единственным признанным обладателем прав на проведение европейских соревнований. Эта монополистическая и противоречивая позиция наносит ущерб футболу и его балансу", - говорится в заявлении.

"Реал", "Ювентус" и "Барселона" выразили мнение, что финансовый контроль в европейском футболе "неадекватен" и применялся ненадлежащим образом, а также заявили, что клубы-участники еврокубков должны иметь право руководить турнирами.

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"Мы рады, что отныне мы больше не будем подвергаться угрозам со стороны УЕФА. Наша цель состоит в том, чтобы продолжать развивать проект Суперлиги конструктивно и совместно, рассчитывая на вклад всех заинтересованных сторон: болельщиков, игроков, тренеров, клубов, национальных и международных лиг и федераций.

Мы осознаем, что некоторые элементы нашего предложения можно пересмотреть и, конечно, их можно реализовать на основе диалога и консенсуса. Мы по-прежнему уверены в успехе проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза", - также сообщается в заявлении.

Суперлига: провал проекта

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер" объявили о создании Суперлиги Европы. В то же время "Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.

Планировалась начать турнир в августе. В нем должны были участвовать 20 клубов. В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.

Главой Суперлиги был избран президент "Реала" Флорентино Перес.

УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александер Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".

Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и возле стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.

В итоге к утру 21 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.

Впоследствии мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" решили эвакуироваться из Суперлиги.

В то же время "Реал", "Барселона" и "Ювентус" сделали совместное заявление, подчеркнув, что не отказываются от своей миссии.

Автор: Антон Дударь