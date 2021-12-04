Вратарь полтавчан является настоящим мастером по отбиванию пенальти.

В субботу, 4 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Рух" принимал полтавскую "Ворсклу". Игра проходила на "Арене Львов" и завершилась вничью.

На 38-й минуте поединка в ворота гостей был назначен одиннадцатиметровый удар, который парировал вратарь полтавчан Дмитрий Ризнык.

Благодаря этому сейву голкипер "Ворсклы" установил рекорд чемпионатов Украины. Для Ризныка это уже 5-й кряду отбитый пенальти, что является новым рекордом.

До этого молодой вратарь "Ворсклы" делил это достижение с Валерием Воробьевым ("Кривбасс", 1994 год), Виталием Постранским ("Ворскла", 2002-2004), Ильей Шуховцевым ("Заря", 2011) и Рустамом Худжамовым ("Мариуполь", 2012/2013), которые отбивали по 4 пенальти кряду.

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Поединки 17-го тура УПЛ проходят с 3 по 6 декабря: где и когда смотреть матчи УПЛ.

"Шахтер" в первом матче тура одержал разгромную победу над "Львовом".

"Динамо" разгромило "Верес" на выезде в матче 17-го тура УПЛ, дублем отличился Вербич.

После 17-го тура в активе "Шахтера" и "Динамо" одинаковое количество набранных очков - по 44.

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.

Автор: Владимир Медяник