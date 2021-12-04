Ворскла и Рух не смогли определить сильнейшего в матче 17-го тура УПЛ (видео)

"Рух" мог выиграть матч, но Климчук не реализовал пенальти в первом тайме.

В субботу, 4 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Рух" принимал полтавскую "Ворсклу". Игра проходила на "Арене Львов" и завершилась вничью. Хозяева поля имели прекрасную возможность открыть счет в игре на 38-й минуте, но Юрий Климчук не смог реализовать пенальти. Прекрасная игра вратаря "Ворсклы" Ризныка позволила полтавскому клубу не проиграть эту встречу. "Рух" - "Ворскла" - 0:0 "Рух": Панькив, Сыч, Дидык, Билый, Роман, Сапуга, Федорчук, Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66), Климчук "Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу, Челядин, Пуцлин, Рангел, О. Тилль (Пешич, 75), Кане, Степанюк (Кравчук, 46) Предупреждения: Бойчук, 35, Альваренга, 59 - Пуцлин, 28, Кравчук, 53 Удаление: Кравчук, 61 (второе предупреждение) Обзор матча: Украинская Премьер-лига: 17-й тур Поединки 17-го тура УПЛ проходят с 3 по 6 декабря: где и когда смотреть матчи УПЛ.

"Шахтер" в первом матче тура одержал разгромную победу над "Львовом".

"Динамо" разгромило "Верес" на выезде в матче 17-го тура УПЛ, дублем отличился Вербич.

После 17-го тура в активе "Шахтера" и "Динамо" одинаковое количество набранных очков - по 44.

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками. Автор: Владимир Медяник

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