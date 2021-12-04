В субботу, 4 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу "Рух" принимал полтавскую "Ворсклу". Игра проходила на "Арене Львов" и завершилась вничью. 

Хозяева поля имели прекрасную возможность открыть счет в игре на 38-й минуте, но Юрий Климчук не смог реализовать пенальти. Прекрасная игра вратаря "Ворсклы" Ризныка позволила полтавскому клубу не проиграть эту встречу. 

"Рух" - "Ворскла" - 0:0

"Рух": Панькив, Сыч, Дидык, Билый, Роман, Сапуга, Федорчук, Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мысык, 66), Климчук

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу, Челядин, Пуцлин,  Рангел, О. Тилль (Пешич, 75), Кане, Степанюк (Кравчук, 46)

Предупреждения: Бойчук, 35, Альваренга, 59 - Пуцлин, 28, Кравчук, 53

Удаление: Кравчук, 61 (второе предупреждение)

Обзор матча: 

Украинская Премьер-лига: 17-й тур

Автор: Владимир Медяник