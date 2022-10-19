Бандиты заставили девушку футболиста открыть сейф и вынесли из него ценные вещи.

Вооруженные грабители ворвались в дом звездного футболиста "Милана" и национальной сборной Франции Тео Эрнандеса, когда там были его девушка и сын.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, инцидент произошел вечером 18 октября.

Четверо вооруженных злоумышленников в черных комбинезонах ворвались на виллу футболиста в Кассано-Маньяго. В это время самого Эрнандеса не было дома, однако на вилле находилась девушка футболиста Зои Кристофоли и шестимесячный сын пары.

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Бандиты заставили девушку открыть сейф и вынесли из него ценные вещи.

Сообщается, что ущерб составил 1 миллион евро. Полиция ведет расследование произошедшего, изучая записи камер видеонаблюдения.

Напомним, Тео Эрнандес выступает за "Милан" с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в девяти матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В воскресенье, 16 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" на выезде обыграл "Верону" со счетом 2:1. Тео Эрнандес провел на поле весь матч.

После 10-ти туров "Милан" занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 23 баллами в активе. "Россонери" являются действующими чемпионами Италии.

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