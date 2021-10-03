Ультрас "Динамо" продолжают протестовать против присутствия "Шахтера" в Киеве.

Фанаты "Динамо" вывесили у НСК "Олимпийский" баннер, адресованный "Шахтеру". Это произошло перед встречей грандов украинского футбола в рамках 10-го тура УПЛ.

Об этом сообщает football.ua.

Баннер появился на стенах фан-шопа "Шахтера", который был открыт недавно.

"Вон из Киева, ржавые", - гласит надпись на нем.

Затем тот же баннер появился также внутри стадиона.

Акции фанатов "Динамо" против "Шахтера": что было раньше

Это уже не первая акция фанов "Динамо" против присутствия "Шахтера" в Киеве.

Ранее фанаты вывешивали баннер с надписью "Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам тут не рады".

Также ультрас "Динамо" поиздевались над баннерами "Шахтера" в центре Киева.

Автор: Антон Дударь