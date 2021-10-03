Баннер на фан-шопе Шахтера / фото football.ua

Фанаты "Динамо" вывесили у НСК "Олимпийский" баннер, адресованный "Шахтеру". Это произошло перед встречей грандов украинского футбола в рамках 10-го тура УПЛ.

Об этом сообщает football.ua.

Баннер появился на стенах фан-шопа "Шахтера", который был открыт недавно.

"Вон из Киева, ржавые", - гласит надпись на нем.

Затем тот же баннер появился также внутри стадиона.

фото football.ua

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Автор: Антон Дударь