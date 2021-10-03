Баннер на фан-шопе Шахтера / фото football.ua
Фанаты "Динамо" вывесили у НСК "Олимпийский" баннер, адресованный "Шахтеру". Это произошло перед встречей грандов украинского футбола в рамках 10-го тура УПЛ.
Об этом сообщает football.ua.
Баннер появился на стенах фан-шопа "Шахтера", который был открыт недавно.
"Вон из Киева, ржавые", - гласит надпись на нем.
Затем тот же баннер появился также внутри стадиона.
фото football.ua
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Акции фанатов "Динамо" против "Шахтера": что было раньше
- Это уже не первая акция фанов "Динамо" против присутствия "Шахтера" в Киеве.
- Ранее фанаты вывешивали баннер с надписью "Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам тут не рады".
- Также ультрас "Динамо" поиздевались над баннерами "Шахтера" в центре Киева.