Француз выбрал Саудовскую Аравию по религиозным мотивам.

Легендарный футболист Карим Бензема рассказал, почему он покинул мадридский "Реал" ради клуба из Саудовской Аравии "Аль-Иттихад".

По словам 35-летнего француза, ему нравится страна, где он будет выступать.

"Почему я перешел? Потому что я мусульманин, это мусульманская страна, и я всегда хотел жить здесь", - заявил Бензема для Goal.

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В прошлом сезоне "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат Саудовской Аравии и квалифицировался в групповой этап азиатской Лиги чемпионов. Команда на 5 очков опередила "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду.

По информации СМИ, Бензема будет зарабатывать в новом клубе почти 200 миллионов евро чистыми за сезон, включая рекламные контракты. Карим играл за "Реал Мадрид" 14 сезонов. За это время форвард сыграл за "сливочных" 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 голевых передач.

С "Реалом" Бензема выиграл 25 трофеев, среди которых пять побед в Лиге чемпионов и четыре чемпионских титула в Ла Лиге.

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