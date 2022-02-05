Голы французского нападающего Оливье Жиру принесли триумф "россонери".

В субботу, 5 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Италии по футболу состоялось легендарное миланское дерби - противостояние "Интера" против "Милана". Игра завершилась победой "россонери" со счетом 2:1.

Открыли счет в поединке футболисты номинальных хозяев поля. На 39-й минуте встречи отличился хорватский хавбек Иван Перишич. Первый тайм остался за "Интером".

Во втором тайме "Милану" удалось буквально за три минуты перевернуть игру с ног на голову. Два точных выстрела французского голеадора Оливье Жиру принесли подопечным Стефано Пиоли победу в сверхпринципиальном противостоянии.

"Интер" - "Милан" - 1:2

Голы: Перишич, 39 - Жиру, 75, 78

"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Бастони (Дармиан, 82), Думфрис, Барелла, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Перишич (Димарко, 70), Джеко, Лаутаро (Санчес, 70)

"Милан": Меньян, Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес, Беннасер (Крунич, 80), Тонали, Салемакерс (Мессиас, 46), Кессье (Диас, 58), Леау, Жиру

Предупреждения: Чалханоглу, Щкриниар - Романьоли, Диас, Беннасер, Крунич

На 90+5-й минуте был удален Тео Эрнандес (Милан) (грубое нарушение).

Обзор матча:

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