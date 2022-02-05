В субботу, 5 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Италии по футболу состоялось легендарное миланское дерби - противостояние "Интера" против "Милана". Игра завершилась победой "россонери" со счетом 2:1.
Открыли счет в поединке футболисты номинальных хозяев поля. На 39-й минуте встречи отличился хорватский хавбек Иван Перишич. Первый тайм остался за "Интером".
Во втором тайме "Милану" удалось буквально за три минуты перевернуть игру с ног на голову. Два точных выстрела французского голеадора Оливье Жиру принесли подопечным Стефано Пиоли победу в сверхпринципиальном противостоянии.
"Интер" - "Милан" - 1:2
Голы: Перишич, 39 - Жиру, 75, 78
"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Бастони (Дармиан, 82), Думфрис, Барелла, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Перишич (Димарко, 70), Джеко, Лаутаро (Санчес, 70)
"Милан": Меньян, Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес, Беннасер (Крунич, 80), Тонали, Салемакерс (Мессиас, 46), Кессье (Диас, 58), Леау, Жиру
Предупреждения: Чалханоглу, Щкриниар - Романьоли, Диас, Беннасер, Крунич
На 90+5-й минуте был удален Тео Эрнандес (Милан) (грубое нарушение).
Обзор матча:
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- "Интер" (53 очка) занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.
- "Милан" (52 очка) идет вторым, но сыграл на матч больше.
- В следующем туре "Интер" ждет еще один очень непростой соперник. Команда Симоне Индзаги сыграет против "Наполи" на выезде 12 февраля.
- "Милан" свой матч 25-го тура сыграет на своем поле против "Сампдории". Игра запланирована на 13 февраля.