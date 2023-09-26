Артем Милевский на протяжении нескольких дней находится в больнице.

Накануне стало известно, что бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский находится в тяжелом состоянии в больнице.

Расходы на лечение экс-форварда "Динамо" взял на себя президент "бело-синих" Игорь Суркис. По информации журналиста Константина Андриюка, за первую неделю лечения Милевского он заплатил 175 тысяч грн.

Журналист в своем Телеграм-канале опубликовал фото чека из больницы.

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Согласно информации из чека, 105 тысяч грн было выплачено за 7 суток стационарного лечения, включающего диетическое питание, обслуживание медперсоналом, кислородную терапию и индивидуальный уход.

Еще 70 тысяч грн ушло на лечение, консультации, медикаменты, лабораторные и диагностические исследования.

Добавим, что о госпитализации Артема Милевского сообщил накануне его друг и бывший партнер по "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

Напомним, Артем Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 год. На счету форварда 81 гол и 54 голевых передачи в 228 играх за "бело-синих".

С киевским клубом Милевский по три раза выигрывал чемпионат Украины и Суперкубок страны, а также четыре раза становился победилем Кубка Украины.

За национальную сборную Украины Артем Милевский сыграл 50 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.

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