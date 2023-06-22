Пострадал даже кот Роберто Моралеса.

Члены семьи ведущего и комментатора Роберто Моралеса пострадали из-за взрыва в доме в Киеве.

Ютуб-проект "ТаТоТаке" сообщил эту досадную новость, фигурантом которой стал ведущий программы.

"Друзья, семья одного из наших ведущих нуждается в срочной помощи. Сегодня ночью по адресу ул. Малышко, 33 в Киеве произошел взрыв газа, от которого разнесло квартиру Роберто Моралеса - в двух комнатах полностью провалился пол. Семья Роберто (который сейчас служит в ВСУ) жива, но двое из трех ее членов получили ранения - к счастью, не очень тяжелых. Также ранен любимец наших подписчиков - кот Лео", - говорится в сообщении "ТаТоТаке".

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Добавим, что Моралес работал спортивным журналистом, комментировал футбольные матчи на телеканалах "Футбол" и на медиасервисе MEGOGO. С июля 2015 года по осень 2016 года Моралес служил в зоне АТО. Недавно он мобилизовался в ряды ВСУ.

Взрыв в Киеве 22 июня: что известно

Сегодня утром в Госслужбе чрезвычайных происшествий сообщили, что в 3:45 в Днепровском районе столицы прогремел взрыв. По предварительным данным, в многоэтажке взорвался газ, разрушены четыре квартиры, повреждены - еще шесть.

В Национальной полиции предполагают, что взрыв мог произойти из-за утечки газа в одной из квартир. Спасатели сообщили, что спасли из дома 18 человек.

В то же время житель этой многоэтажки Дмитрий Раздорожный раскритиковал работу спасателей. По его словам, полноценно тушить пожар начали почти через час.