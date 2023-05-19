Спортсмен признался, что это было его личное решение. Родные до сих пор в шоке.

Легенда киевского "Динамо" Владислав Ващук стал солдатом Национальной гвардии Украины. Футболист признался, что это было его личное решение, хотя не все его поймут.

Об этом Ващук написал в Instagram. По его словам, родные в шоке из-за его решения. Впрочем, он воочию видел "русский мир", поэтому вступил в бригаду наступления "Буревій".

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить – что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Украинскому народу!" - написал бывший футболист.

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Гвардия наступления

В феврале этого года начался набор в ряды "Гвардии наступления". Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что созданные бригады получили названия "Буревій", "Червонакалина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Сталевий кордон" и "Лють". Предполагается, что они будут участвовать в деоккупации Донецка, Луганска и Крыма.

Из-за большого количества желающих вступить в "Гвардию наступления" набор в штурмовые бригады продолжили.

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