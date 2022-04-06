Владимир Езерский записался в один из добровольческих батальонов.

Бывший футболист киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", а ныне главный тренер сборной Украины (U-19) Владимир Езерский больше месяца в составе добровольческого батальона оборонял столицу Украины от российских захватчиков.

Езерский признался, что не имел военного опыта, однако не испугался оккупантов и вступил в один из добровольческих батальонов Киева.

"Разговоры о войне шли не первую неделю, и я чувствовал, что что-то должно произойти. Не такое, конечно, что мы сейчас видим, но плохие мысли, к сожалению, были. В ночь с 23 на 24 февраля, примерно в 2 ночи я вернулся из Днепра и сразу сказал жене приготовить вещи, так сказать, на всякий случай, все же у нас двое детишек – 10-летняя дочь и трехлетний сын, а тут еще и прочитал, что воздушное пространство вокруг Украины уже перекрыто.

Около четырех утра мы, проживая рядом с одним из стратегических объектов, услышали первые взрывы, потом я послушал речь этого проклятого варвара. Мы сели в машину и поехали поближе к моим родителям. Сначала во Львов, а затем переехали в Трускавец. После того, как мои родные устроились на новом месте, я сразу принял решение - нужно ехать защищать свой дом.

Считаю, если ты украинец, если ты патриот своей страны, то должен поступать именно так и никак иначе. Украина дала мне все, что у меня есть, здесь родились мои дети. У меня не было никаких сомнений, что нужно делать во время этой войны.

Мое военное обучение прошло на футбольных полях (улыбается). Весь мой армейский опыт – это тир у бывшей базы ФК "Шахтер". Иногда там стрелял, когда играл в Донецке… Но дело не в том. Если у человека есть воля, есть желание, есть патриотизм, есть в сердце Украина, то его тяжело остановить. Особенно после всех тех издевательств, которые мы, к сожалению, увидели. Когда становится вопрос быть Украине или нет, сможешь ли ты как тренер выступать под своим флагом или не сможешь, никаких колебаний не возникает. Я не сделал и не делаю ничего выдающегося или героического. Вообще. Просто защищаю свою громаду и свой дом", - цитирует Езерского zbirna.com.

Отметим, что Владимир Езерский не единственный спортсмен, который встал на защиту Украины. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Юрий Вернидуб, Олег Верняев и многие другие.

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