Тренер юношеской сборной Украины записался в один из добровольческих батальонов.

Известный в прошлом защитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", а ныне тренер сборной Украины (U-19) Владимир Езерский уже больше месяца в составе добровольческого батальона обороняет столицу Украины от российских захватчиков.

Об этом сообщил журналист и футбольный аналитик Евгений Гресь.

"Главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Владимир Езерский больше месяца держал оборону Киева в составе одного из добровольческих батальонов", - написал Гресь в Инстаграме.

Напомним, оборона Киева началась со второго дня войны РФ против Украины, 25 февраля. Украинские воины сражались за столицу больше месяца. 30 марта российские оккупанты были вынуждены отступить от Киева, а уже 2 апреля Киевская область была полностью освобождена от врага.

Отметим, что Владимир Езерский не единственный спортсмен, который встал на защиту Украины. В составе украинских военных подразделений сражаются с российскими войсками представители самых разных видов спорта: Сергей Стаховский, Василий Ломаченко, Ярослав Амосов, Юрий Вернидуб и многие другие.

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