Давиде Поссанцини прокомментировал успех "горняков" в матче 15-го тура УПЛ.

В субботу, 20 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" принимал львовский "Рух". Игра завершилась победой "горняков" (2:0).

Ассистент главного тренера "Шахтера" Давиде Поссанцини поделился своим мнением об игре после завершения поединка.

"Мы провели очень сложный матч, но именно такого ожидали. Даже слишком. Было очень тяжело, потому что с первой минуты они играли просто в обороне, в конце концов все ближе и ближе к своим воротам. Было очень сложно найти гол. Я очень ценю, как терпеливо наши ребята играли до конца, не теряли уверенности в себе, выдерживали нашу философию. В итоге на последних минутах мы забили", - приводит слова Поссанцини официальный сайт "Шахтера".

Читайте также"Кто выживет - тот будет играть": Хацкевич высказался о методах работы Луческу в ДинамоТакже Поссанцини отдельно прокомментировал и скандальный эпизод с удалением наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби. По мнению итальянского специалиста, случилось недопонимание, которое повлекло за собой удаление.

"Что касается удаления Роберто, я не заметил, что случилось, потому что в тот момент бежал на поле к Маркосу Антонио. Я знаю Роберто очень хорошо, и он всегда уважает всех – и арбитров, и соперников. Может быть, произошло просто какое-то недопонимание и единственный виновный – язык.

Не считаю справедливой желтую карточку тренерскому штабу. Как я отметил раньше, самая большая сложность – язык. Иногда то, что мы говорим, может быть непонятно. И когда в процессе общения вы не можете понять друг друга, тот, кто тебя слушает, часто смотрит на твою манеру, на твое поведение. Роберто, как настоящий итальянец, очень эмоционален. Однако, когда он так делает, это не значит, что он не уважает людей. Я знаю Роберто – он уважает всех. Очень печально, что сегодня он получил красную карточку. Он очень эмоциональный человек, и, возможно, арбитр смотрел больше на это.

Следующий матч – в Лиге чемпионов, и Роберто там будет на месте. Я спокоен, как всегда. Буду постоянно на связи с Роберто и буду выступать там своим характером", - добавил тренер.

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В стартовом матче 15-го тура первенства Украины "Динамо" разгромило "Черноморец".

"Заря" в этом туре сенсационно проиграла на выезде "Львову".

"Днепр-1" одержал волевую победу над "Александрией".

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (38 очков) - второй, у "горняков" хуже разница забитых и пропущенных голов.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Артем Довбик, на счету которого 10 голов. На один гол меньше забили Виктор Цыганков.

Автор: Владимир Медяник