Виктор Коваленко признался, что потерял друга, который пытался выехать из Херсона.

Футболист итальянской "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко поделился трагической историей гибели своего друга.

Уроженец Херсона рассказал в интервью изданию La Gazzetta dello Sport о войне в Украине, затронув тему своих близких.

"У меня осталось фото друга. Он пять дней прятался в убежище, а потом попытался сбежать. Он сел в машину с братом и девушкой. На первом же блокпосту российские военные остановили машину и убили двух мужчин. Не вернули даже тела для захоронения. Девушку продержали три часа, потом отпустили. Она убегала с криками о помощи.

С моей семьей к счастью, все хорошо. Но неопределенность огромная. Мы не знаем, как долго продлится эта абсурдная война. Херсон оккупирован, бомбы падали в 15 км от нашего дома. Забрать родственников в Италию? Сейчас это невозможно: слишком опасно. В том районе, если видят проезжающую машину, оккупанты стреляют: неважно, мирные там, женщины или дети.

Чтобы выехать из Херсона, нужно проехать три блокпоста. Но есть и еще один аспект, который следует учитывать. Мои родители никогда бы не согласились уехать. И это справедливое утверждение для многих украинцев. Если вы выйдете из дома, то можете быть уверены, что по возвращении ничего не найдете: приходят россияне и все забирают. Что бы вы сделали в такой ситуации? Выбор прост: остаться там, защищать не только свой дом, но и свою жизнь. У моего отца есть дробовик. Он надеется, что ему не придется его использовать, но если он это сделает, то защитит себя и семью", - сказал Коваленко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: