"Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова продолжает удерживать лидерство в испанской Ла Лиге.

В воскресенье, 21 января, "Жирона" в родных стенах разгромила "Севилью" (5:1) в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги.

Главным героем этого поединка стал украинский нападающий каталонцев Артем Довбик, оформивший хет-трик. Также голом в игре с "нервионцами" отличился Виктор Цыганков.

Жены украинских футболистов "Жироны" в социальных сетях отреагировали на феерическое выступление своих избранников.

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"Браво, "Жирона". Очень хорошо парни", - написала Романа Цыганкова.

"Вы видите, что моя каша делает?", - написала Юлия Довбик.

Артем Довбик также в своем Инстаграме отреагировал на разгромную победу над "Севильей" в 21-м туре Ла Лиги.

"Фантастическая игра на "Монтиливи" прошлой ночью. Благодарны за поддержку трибун, мы взяли важные 3 очка для нашей команды. Браво", - написал украинский нападающий.

Отметим, что Артем Довбик оформил хет-трик в ворота "Севильи" всего за 18 минут и 53 секунды от начала матча, что является самым быстрым хет-триком в чемпионате Испании в XXI веке. Последний раз такое случалось еще в 1960 году, когда экс-игрок "Реала" Пепилло отгрузил три мяча в ворота команды "Реал Сосьедад".

Добавим, что в текущем сезоне Артем Довбик сыграл 20 матчей в составе "Жироны" в Ла Лиге, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Виктор Цыганков сыграл 16 игр, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

После 21-го тура "Жирона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 52 очками в активе.

Свой следующий поединок "Жирона" сыграет 24 января против "Мальорки" в 1/4 финала Кубка Испании. В рамках Ла Лиги следующий матч команда Довбика и Цыганкова проведет 28 января против "Сельты".

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