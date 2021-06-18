Хорватская сборная за два тура смогла набрать только 1 очко.

Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Чехия открыла счет на 37-й минуте матча. Деян Ловрен локтем ударил по лицу Патрика Шика, разбив ему нос. За это арбитр назначил пенальти. Сам Шик реализовал одиннадцатиметровый, забив свой третий гол на Евро-2020 и став лучшим бомбардиром турнира.

Хорваты отыгрались вскоре после перерыва - Иван Перишич забил красивым ударом в дальний угол.

Но добиться большего Хорватии не удалось - на Евро-2020 вице-чемпионы мира пока идут без побед, и в борьбе за два первых места теперь уже, скорее всего, не все будет зависеть от них.

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Хорватия - Чехия - 1:1

Голы: Перишич, 47 - Шик, 37 (с пенальти)

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич, Ковачич (Барак, 87), Крамарич (Влашич, 62), Перишич, Брекало (Иванушец, 46), Ребич (Петкович, 46)

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Челустка, Борил, Голеш (Крал, 63), Соучек, Масопуст (Гложек, 63), Дарида (Барак, 87), Янкто (Шевчик, 74), Шик (Кременчик, 74)

Предупреждения: Ловрен - Масопуст, Гложек

Видео голов

Евро-2020: группа D

Чехия набрала 4 очка и вышла на первое место в группе. У Хорватии - 1 очко.

Англия (3 очка) и Шотландия (0 очков) свой матч также проведут сегодня, 18 июня.

В матчах 1-го тура Чехия обыграла Шотландию с голом с центра поля, а Англия минимально одолела хорватов.

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Автор: Антон Дударь