"Верес" одержал первую победу в УПЛ с 1 сентября.

В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Верес" принимал "Металлист 1925".

Игра проходила на стадионе "Авангард" и завершилась победой ривненского клуба.

Счет в игре открыли футболисты харьковского клуба - на 3-й минуте отличился Андрей Борячук. Спустя 10 минут хозяева счет сравняли - гол забил Евгений Шевченко. На 35-й минуте "Верес" вышел вперед благодаря голу Владислав Шарай.

В начале второго тайма футболисты "Металлиста 1925" забили два гола за 4 минуты и повели в счете - отличились Ростислав Русин и Евгений Ткачук. Тем не менее выиграть этот матч харьковчанам не удалось. На 69-й минуте Виталий Дахновский реализовал пенальти и сравнял счет, а на 90-й минуте Николай Гайдучик забил четвертый гол "Вереса" и вырвал победу для ривненского клуба.

"Верес" - "Металлист 1925" - 4:3

Голы: Шевченко 13, Шарай 35, Дахновский 69 (пен.), Гайдучик 89 - Борячук 3, Русин 55, Ткачук 59

"Верес": Когут, Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко, Яго Сикейра (Близниченко 79), Кухарук (Клец 60), Кучеров, Шарай (Свитюха 79), Дахновский (Гайдучик 86), Шестаков (Курко 90+4)

"Металлист 1925": Мозиль, Фарина, Курило, Евгений Ткачук, Капинус, Мартынюк, Габелок (Бычек 65), Андрей Ткачук (Коваленко 9), Юсов (Ременюк 60), Борячук (Сидоров 65), Русин

Предупреждения: Шевченко 2, Балан 11, Кухарук 33 - Ткачук 69

Удаление: Курило 7

Обзор матча:

Стоит отметить, что для ривненского клуба это первая победа в Украинской Премьер-лиге с 1 сентября. "Верес" набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" с 15 баллами занимает 11-ю строчку.

В следующем туре чемпионата Украины "Верес" сыграет против житомирского "Полесья", а "Металлист 1925" встретится с донецким "Шахтером".

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