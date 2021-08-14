Полтавский клуб добыл вторую ничью в сезоне.

Ровенский "Верес" сыграл против полтавской "Ворсклы" в четвертом туре УПЛ. Матч завершился вничью, а все голы были забиты во второй половине встречи.

Подопечные Юрия Максимова открыли счет - Оливье Тилль реализовал пенальти, но "Верес" быстро восстановил паритет. А на 57-й минуте нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук не забил одиннадцатиметровый удар и тем самым упустил отличный шанс вырвать для команды первую победу в сезоне.

Сергийчук исполнил пенальти в стиле "паненки" и мяч угодил в перекладину.

После этой игры у "Вереса" два очка за четыре матча и 12-е место в турнирной таблице. У "Ворсклы" на 6 очков больше и четвертая строчка в таблице.

"Верес" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Солдат, 54 - Тилль, 48 (пенальти)

"Верес": Когут, Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях (Клец, 71), Кучеров, Е. Пасич (Дахновский, 86), Гегедош (Гечев, 76), Г. Пасич (Тимофеенко, 86), Сергийчук (Гайдучик, 86)

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу, Пуцлин, Челядин, Скляр (Эсеола, 87), Тилль, Кане (Вакула, 69), Степанюк (Пешич, 77)

На 58-й минуте форвард "Вереса" Сергийчук не реализовал пенальти (перекладина)

Обзор игры.

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Перед этим туром в погоне бомбардиров УПЛ лидирует Руслан Степанюк из "Ворсклы", в активе которого 4 забитых мяча.

Тур открылся игрой "Шахтера" против "Металлиста 1925", в котором "горняки" одержали уверенную победу.

Автор: Артем Будрин