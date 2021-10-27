Верес и Ворскла определили еще одного четвертьфиналиста Кубка Украины по футболу (видео)

Полтавский клуб уверенно обыграл "Верес".

На стадии 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Верес" встречался с "Ворсклой". Команда Юрия Максимова одолела ровенский клуб. "Верес" - "Ворскла" - 1:3 Голы: Сергийчук, 90+4 (с пенальти) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84 "Верес": Кичак, Немчанинов, Гончаренко, Махнев, Шестаков (Солдат, 73), Петько, Полюлях (Панасенко, 63), Гегедош (Тимофеенко), Пасич, Сергийчук, Дахновский "Ворскла": Ризнык, Якубу (Кушниренко, 72), Яворский, Тамм, Пердута, Кане (Амилькар, 86), Челядин, Тилль (Кравчук, 89), Пешич, Степанюк (Павлюк, 86), Рангел Удаление: Дахновский, 71 Видео обзор матча Кубок Украины: 1/8 финала Матчи 1/8 финала проходят с 26 по 28 октября.

Первой путевку в четвертьфинал получила "Александрия", которая забила 5 голов "Металлисту 1925". Автор: Артем Будрин

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