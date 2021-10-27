Верес - Ворскла / фото УПЛ
На стадии 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Верес" встречался с "Ворсклой". Команда Юрия Максимова одолела ровенский клуб.
"Верес" - "Ворскла" - 1:3
Голы: Сергийчук, 90+4 (с пенальти) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84
"Верес": Кичак, Немчанинов, Гончаренко, Махнев, Шестаков (Солдат, 73), Петько, Полюлях (Панасенко, 63), Гегедош (Тимофеенко), Пасич, Сергийчук, Дахновский
"Ворскла": Ризнык, Якубу (Кушниренко, 72), Яворский, Тамм, Пердута, Кане (Амилькар, 86), Челядин, Тилль (Кравчук, 89), Пешич, Степанюк (Павлюк, 86), Рангел
Удаление: Дахновский, 71
Видео обзор матча
Кубок Украины: 1/8 финала
- Матчи 1/8 финала проходят с 26 по 28 октября.
- Первой путевку в четвертьфинал получила "Александрия", которая забила 5 голов "Металлисту 1925".