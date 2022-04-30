Вечная любовь: Криштиану Роналду показал трогательное фото с новорожденной дочкой

Португалец стал отцом в пятый раз.

18 апреля в семье Криштиану Роналду случилось пополнение. Жена легенды футбола Джорджина Родригес родила двойню, но семью постигло горе: новорожденный сын умер сразу после родов. Выжила дочь, которую вместе с мамой уже выписали из больницы, и они приехали домой. Фотографию младенца опубликовал в Instagram 37-летний португалец. "Вечная любовь", - подписал Роналду снимок. Криштиану Роналду: отец пятерых детей У Роналду уже есть четверо детей, кроме новорожденной дочери: Криштиану-младший, который родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео (летом 2017-го) и дочь Алана Мартина (осенью 2017-го).

Первые три ребенка Роналду от суррогатных матерей, тогда как мамой Аланы Мартины и новорожденной дочери является Родригес. Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед" Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в 28 матчах АПЛ португальский форвард забил 17 голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в семи встречах Лиги чемпионов.

Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.

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